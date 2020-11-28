توابع خسارة اللقب الأفريقى.. مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالموافقة على رحيله

طالب مصطفى فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.









تلقى اللاعب بعض العروض المحلية في الفترة الأخيرة كان أبرزها عرض الإسماعيلي لاستعارته في الموسم الجديد، ومن المقرر أن يحسم اللاعب مصيره من العروض التي تلقاها خلال الفترة الحالية.





وواكدت مصادر داخل نادى الزمالك أن مسؤولو الزمالك لا يمانعون فى رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في ظل تواجد الثنائي محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو في نفس مركزه خلال الفترة الحالية.





في سياق آخر حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علي نشر تغريده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا علي خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.





وكتب أحمد مرتضي منصور: "الحمد لله.. كل الظروف كانت ضد الزمالك ومبروك للأهلي".





وحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.





من جانبه التزم أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك الصمت ، عقب انتهاء المباراه وتوجه مباشرة الي منزله عقب الخروج من استاد القاهرة الدولي ، وحرص علي متابعة التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك المنضم حديثًا لصفوف الفريق هاتفيا للاطمئنان عليه عقب تواجد اللاعب بمقصورة الاستاد لمساندة فريقه الجديد.





وأكد اللاعب التونسي حمزه المثلوثي أنه سوف ينتظم في التدريبات بداية من المران المقبل مع الزمالك.





وتأهل فريق الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.