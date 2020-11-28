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فن

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:22 م
أحمد فهمى وشيكابالا
أحمد فهمى وشيكابالا
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان احمد فهمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه فيه اعتذار للاعب شيكابالا وذلك بعد تداول صورة مهينة له من بعض المتعصبين. 

وقال احمد فهمى : "رغم خلافى معاة الشديد و مفيش صلح من بعيد ولا قريب بينى و بينة لكن موضوع الكلب و الفيديو دا حاجة   عنصرية جدا الصراحة  و منظر بشع ..  احنا جمهور كبير و محترم و بنقول  على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا ..  الاعتذار عن اللقطة دى واجب  ..بعتذرلك ... لكن موقفى منك لن يتغير". 


وقد نشبت ازمة بين احمد فهمى وشيكابالا فى فل زفاف احد اعضاء نادى الزمالك وتداول روايات عديدة حول أسباب المشادة بين أحمد فهمى وشيكابالا، حاول أحمد درويش مدير أعمال الفنان أحمد فهمى، حسم الجدل وتوضيح التفاصيل كاملة عن طريق مقطع فيديو كشف خلاله تفاصيل واقعة المشادة بين فهمى وشيكابالا، لافتًا إلى أن الفنان كان يصافح لاعب نادى الزمالك بكل ود بعد الخلاف السابق بينهما عقب مباراة السوبر التى جمعت بين فريقى الأهلى والزمالك، فى الإمارات، مؤكدًا أن شيكابالا لم يتوقف عن التجاوز ضده وضد جمهور النادى الأهلى.

وقال مدير أعمال الفنان أحمد فهمى، فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأعاد نشره أحمد فهمى عبر حسابه الشخصى أيضًا، "هنتكلم فى الموضوع اللى واخد تريند على السوشيال بسبب اللى حصل بين الفنان أحمد فهمى ولاعب نادى الزمالك.. الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فى أخبار غير صحيحة".


وأضاف "البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا، وقال "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى".

وأحمد فهمى تواصل مع مسئولين النادى الأهلى والمسئولين فى النادى قابلوا الموضوع بالرفض.. وفهمى قال الموضوع ده.. وشيكابالا اعتبر إن ديه إهانة وإنه أتفضح أمام جمهور الزمالك.. بعدها أحمد فهمى كان أول واحد دافع عن شيكابالا ونزل بوست رفض التنمر والغلط فى الشكل والبشرة وجميع أشكال التنمر لا يجوز، وقال إنه خارج الرياضة وإن ليه علاقة بالإنسانية.. وقال أنا بدعم شيكابالا بكل وضوح".


وحول المشادة التى رصدتها الكاميرات فى حفل الزفاف، قال "كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لاء.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".

ولفت إلى أن فهمى قال لـ"شيكابالا": "أنت غلطت فى ناس تخصنى"، وتابع "شيكابالا شتم أحمد فهمى وجمهور الأهلى، وفى هذه اللحظة رد أحمد فهمى كمشجع وغلط فيه مباشرة بشخصه ولم يسئ لنادى الزمالك أو جمهور الزمالك، والخناقة بقت بين شخص بيغلط فى الأهلى وهو بيرد عليه لشخصه هو".
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