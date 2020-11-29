توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 /11 /2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 وفقًا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل.

:برج الحمل

مهنيًا: حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالًا غير مضمونة النتائج

عاطفيًا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك

صحيًا: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك

برج الثور:

مهنيًا:بداية مشجعة تساعدك على تحقيق استقرار مهني، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا

عاطفيًا: يضعك الشريك أمام شروط صعبة، وخصوصًا بعد رغبته في التخلي عنك والرحيل

صحيًا: حاول أن تسيطر على عصبيتك الزائدة، فالمبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير محسوبة النتائج



برج الجوزاء:

مهنيًا: إذا كنت تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيدًا من الحذر للتخلص منها

عاطفيًا: أنت في بحث دائم عن الاستقرار، وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة مع الشريك رغم المجازفة والعراقيل

صحيًا: تنازل عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة





برج السرطان:

مهنيًا: عليك التفكير بايجابية نحو الآخرين، وتاليًا إبعاد نظرية المؤامرة التي أطلّت برأسها أخيرًا

عاطفيًا: لا تقدّم النصائح إلى الشريك إذا لم يكن هادئًا، فهذا سيزيده غرورًا مع مرور الوقت

صحيًا: لا تناور أو تحاول التهرب من تطبيق ما وصفه لك الطبيب للتخلص من الأوجاع في مفاصلك



برج الاسد:

مهنيًا: تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء

عاطفيًا: من الممكن أن تتلقى عرضًا للزواج أو أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر أو الشريك أو الزوج دورًا في أحداث هذا اليوم

صحيًا: آن الأوان لوضع حد لعصبيتك وانفعالاتك غير المبررة المؤذية لصحتك





برج العذراء:

مهنيًا: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سنًا ولا تستهتر بما يقولونه لك

عاطفيًا: تبحث الأوضاع العاطفية مع الشريك، لكن عليك أن تكون واضحًا ودقيقًا لإقناعه بوجهة نظرك

صحيًا: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتارًا قليلًا



:برج الميزان

مهنيًا: قد لا تعجبك الانتقادات من المسؤولين عنك في العمل، لكن لا تتسرّع فبعض هذه الانتقادات منطقي جدًا

عاطفيًا: عليك أن تبذل جهدًا أكبر لتحسين علاقتك بالشريك، وذلك يساعد في توفير أجواء أفضل بينكما

صحيًا: طبيعتك بطيئة الحركة تجعلك تفضل الخروج والتنزه بدلًا من ممارسة الرياضة، لهذا من الممكن أن تذهب للتنزه مع أصدقائك وممارسة المشي أو التزلج



برج العقرب:

مهنيًا: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيدًا من التطور والتقدم في العمل

عاطفيًا: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحًا من السابق

صحيًا: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك



برج القوس:

مهنيًا: تتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات الفكرية والسياسية، وتدخل سباقًا مهمًا وتمارس نشاطًا فكريًا

عاطفيًا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من العراقيل، ويساهم في تثبيت العلاقة بينكما على أسس متينة جدًا

صحيًا: هل أجمل من أن تكون مشيق القد رشيق الحركة والنشاط؟ حاول أن تتوصل إلى ذلك





برج الجدي

مهنيًا: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حينًا، ثم تعيش ترددًا قاتلًا أحيانًا أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم

عاطفيًا: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات

صحيًا: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلبًا على وضعك الصحي، حذار

برج الدلو:

مهنيًا: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك

عاطفيًا: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما

صحيًا: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل





برج الحوت:

مهنيًا: تشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها وإلى الزملاء والمقربين

عاطفيًا: يطلب الشريك إيضاحات محددة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له

صحيًا: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقًا

