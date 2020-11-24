توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 24/11/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني - نوفمبر 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل.

:برج الحمل

مهنيًا: تحاول أن تكون منفتحًا على الزملاء، إنّ أي تصرف غير أخلاقي يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها خاصتا ان الحظوظ خلال هذا اليوم لا تقف الى جانبك ع الصعيد المهني

عاطفيًا: الأمر المطلوب في العلاقة بالشريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق تام، وكل ما عدا ذلك ثانوي

صحيًا: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو القيام بتمارين خاصة

برج الثور:

مهنيًا: تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني

عاطفيًا: لا تنتظر من الشريك أن يعبّر لك دائمًا عن مشاعره تجاهك، وتعيشان معًا استقرارًا عاطفيًا قل نظيره

صحيًا: تراجع ماضيك الصحي المتقلب، وتكتشف أنك مقل جدًا في ممارسة الرياضة



برج الجوزاء:

مهنيًا: استعد هدوءك واضبط أعصابك، قد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحقّك

عاطفيًا: الشريك هو أكثر المهتمين بوضعك، فاستمع إلى نصيحته بانتظار تخطي هذه المرحلة

صحيًا: جدد نشاطك وشجع العائلة للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيها





برج السرطان:

مهنيًا: نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة حظ صائبة علك استغلالها من جانبك

عاطفيًا: المشاكل تتراكم مع الشريك وبعض تصرفاته يثير اشمئزازك فحاول أن تجتاز هذا اليوم بسلام

صحيًا: خصص وقتًا للنوم في النهار لتريح جسمك من عناء التعب، وقم ببعض التمارين المفيدة



برج الاسد:

مهنيًا: تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعًا صعبًا وبائسًا، أما أكثر الأمور تعقيدًا وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي يعتبرها رب العمل وقاحة وإساءة

عاطفيًا: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك

صحيًا: كن على ثقة أن التخفيف أن العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا



برج العذراء:



مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، الأمور أصبحت مكشوفة وتحتاج إلى الحسم

عاطفيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك الواسعة، بل حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو

صحيًا: لا تتردد لحظة عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والعافية



:برج الميزان

مهنيًا: مستقبلك في العمل على المحكّ، وخصوصًا أنّ المتربصين بك يزدادون عددًا، فكن أكثر حذرًا في خياراتك

عاطفيًا: حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودة

صحيًا: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح في ممارستها في أحد الأندية حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمك



برج العقرب:

مهنيًا: افتح قلبك وعينيك، كن ذكيًا واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يقف الى جانبك ، ومن المستحسن اللجوء إلى المرونة

عاطفيًا: عليك أن تحدّد مسار العلاقة بالشريك، وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحًا

صحيًا: عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تضر جسمك بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا تلائمك



برج القوس:

مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعضهم لكنّه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء

عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة

صحيًا: تابع البرامج الخاصة بالتمارين الرياضية أو تلك التي تنصح لك بتناول المأكولات الصحية



برج الجدي

مهنيًا: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين

عاطفيًا: عليك المحافظة على رصانتك وهدوئك وتعقّلك والتخلّص من الأفكار السود التي قد تدفعك إلى الهروب أو الابتعاد عن الحبيب

صحيًا: تجنب كل ما من شأنه إثارة شهيتك، وحاول الابتعاد عن المآدب العامرة بالمأكولات الدسمة

برج الدلو:

مهنيًا: تحقّق ربحًا، تبدأ جديدًا، وتهتم بآفاق واسعة وواعدةـ قد يعرّفك صديق بشخص يثير حماستك

عاطفيًا: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

صحيًا: أوضاعك الصحية مستقرة، ابتعد عن الأعمال المرهقة وحاول الاسترخاء والراحة بين وقت وآخر



برج الحوت:

مهنيًا: قد يحاول بعضهم مساعدتك في العمل، لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فالمكابرة قد لا تكون في مصلحتك

عاطفيًا: النبرة العالية التي تستعملها أحيانًا مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في العلاقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية

صحيًا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارتفاعًا في الضغط

