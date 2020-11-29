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سهلة وبسيطة..تمارين لتقوية العضلات وحرق الدهون ..فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:42 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية ، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم والكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" ، السبت، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

أكد الكابتن كريم محمد، مدرب دولي معتمد لكمال الأجسام، أهمية ممارسة المصابين بـ ديسك الظهر تمارين تقوية بشكل معين، لافتا إلى أن إصابات "الديسك" ليس لها علاج ولكن من الممكن من خلال التمارين تقوية العضلات المحيطة بها أيضا، فضلا عن ممارسة بعض الرياضات ومنها "السكوات".

وأوضح أنه ليس هناك علاج للترهلات، إلا عن طريق التدخل الجراحي، مؤكدا أننا في غنى عن هذا الموضوع وعن أي تدخل جراحي وأن أي مشكلة يمكن أن تعالج بممارسة الرياضة.

وأضاف أن كل جسم له تمارين خاصة به وهذا وفقا لاستجابة الجسم، لافتا إلي أن العمود الفقري من أسهل الأجزاء في الجسم التي من الممكن أن تتعرض للإصابة مما يؤدي لمشكلة صعب علاجها، منوها بأن من أكثر الإصابات الشائعة هي القطنية وهي آخر العمود الفقري. 

وأوضح أن أغلب الأطفال الصغار يعانون بما يسمى بإفراط الحركة، ولذلك يجب استغلال هذه الطاقة بطريقة إيجابية من خلال ممارسة رياضة، ولا يشترط أي نوع فكل الرياضات متاحة بالنسبة للأطفال، لافتا إلي أن هناك العاب يمكن أن يشارك بها الطفل وهو في 3 سنوات مثل السباحة والكاراتيه.
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