ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب تعرضه لالتواء.. الكشف عن نتيجة أشعة بايدن على قدمه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:55 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شريف سيد
كشف كيفن أوكونكور، طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، عن نتيجة الأشعة التي أجريت على قدم بايدن، عقب تعرضه لالتواء أثناء اللعب مع كلبه. 

وقال طبيب بايدن: "أظهرت الأشعة كسور صغيرة للغاية في حجم شعر القدم في عظام قدم بايدن الجانبية والوسطة الموجودة في منتصف القدم". 

وأضاف: "من المتوقع أن يحتاج الرئيس المنتخب على الأرجح حذاء طويل للمشي لعدة أسابيع". 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة خروج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من المستشفى، عقب تعرضه لإلتواء في القدم، أثناء اللعب مع كلبه. 

ووقال طبيب بايدن في بيان له وفق ما نقلته فضائية "اي بي سي نيوز" الأمريكية: "تظهر الأشعة السينية الأولية أنه لا يوجد كسر واضح وسيحصل على صورة مقطعية إضافية لمزيد من التوضيح". 

وكان بايدن، قد تعرضت لالتواء في قدمه، أثناء اللعب مع كلبه. 

وقرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تعيين الناطقة باسم حملته الانتخابية، كايت بدينفيلد، في منصب مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض. 

كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، جين ساكي لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، حيث عملت في منصب مسئولة التواصل بالبيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. 

فيما عين بايدن فريقا نسائيا كاملا مسئولا عن التواصل داخل البيت الأبيض بقيادة كيت بيدنجفيلد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يستعد لمواجهة بايدن في ثاني مناظرة رئاسية.. طبيب الرئيس يؤكد استمراره في التعافي.. والرعب يتملك موظفي البيت الأبيض خوفا من الإصابة بالعدوى

بايدن يعلن أعضاء حكومته في هذا الموعد

بالأسماء.. بايدن يعلن تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة |تعرف عليها

شرف كبير.. جون كيري يعلق على اختياره مستشارا لـ بايدن

تكره إسرائيل.. المرشحة الأقرب لمنصب متحدثة البيت الأبيض في إدارة بايدن

بايدن يعين فريقا نسائيا للتواصل في البيت الأبيض

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 4 أساطير لإدارة ملف الكرة بالزمالك

بعد وقف واستبعاد مجلس الإدارة.. تعرف على سر تعيين 3 مستشارين في اللجنة المؤقتة لـ نادي الزمالك

شعرت بقطار داخل عليا.. تفاصيل حادث الغربية المروع يكشفها شاهد عيان

وزير الرياضة: مخالفات الزمالك كانت واضحة قبل نهائي القرن.. واخترنا الوقت المناسب للإعلان

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار عزله من مجلس إدارة نادي الزمالك

طارق شوقي يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات نصف العام وموعد إطلاق المنصة الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اندفع 4 كم نحو السماء.. شاهد لحظة انفجار بركان إندونسيا المرعب.. فيديو

بعد 34 عامًا من كتابتها.. اكتشاف رسالة وداع واعتذار مؤثرة من ابن لوالدته.. شاهد

طريقة عمل بسكويت الشاي خطوة بخطوة