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حوادث

مجلس الدولة ينظم احتفالية بعنوان يوم الوفاء والإنجاز غدا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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محمد زهير
ينظم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، غدا الثلاثاء، احتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء والانجاز" لتكريم أسماء القضاة الأجلاء ممن وافتهم المنية خلال العام القضائي 2019-2020.

وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة.

وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان "الوفاء والانجاز"، لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاحتفالية ستقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلي، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقون والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقون، والأمناء العامون السابقون للمجلس، وبالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف اقسامه وفروعه.

وشدد المستشار طه كرسوع، على ضرورة إلتزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإرتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.

جديرًا بالذكر، أن مجلس الدولة بصدد الاعداد لتكريم الموظفين الإداريين الأكثر تميزًا في عملهم بالمجلس من حيث الانضباط وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخلق والابتكار.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية، دعا بتاريخ 23 اغسطس 2020، بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، وقامت وزارة العدل بتاريخ 3 سبتمبر بتكريم شباب القضاة المتميزين في مختلف الجهات والهيئات القضائية خلال العام القضائي 2018-2019، وتوج الحفل بحضور الرئيس السيسي، والتقي بعدد من شباب القضاة منهم قاضيان من مجلس الدولة، وذلك تقديرا لهم وتحفيزا لزملائهم.
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