موجز السوشيال ميديا.. عمرو زكي عن هزيمة الزمالك: تحكيم عار.. وتعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













علق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة الزمالك من فريق طلائع الجيش "3_1" في مباراة نصف نهائي كأس مصر.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏مبروك لطلائع الجيش الصعود لنهائي كاس مصر.

مع طارق العشري الطلائع فريق صعب ومنظم ولديه عناصر متميزة هارد لك للزمالك. غياب بن شرقي يقلل من خطورته بشكل ملحوظ رغم وجود زيزو دينامو الفريق وأحد عناصر الخطورة فيه".

























دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#أبوسليم احتفالا بعيد ميلاد الحاوي وليد سليمان ال 36.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كل سنة وانت طيب ياحاوى وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ومذيد من التألق والإبداع ياابوسليم الباقى من الجيل الذهبى يعنى الإنتماء والإخلاص والوفاء للنادى عيد ميلاد سعيد عليك ياغالى" و "‏ الحاوي خاتم سليمان شنطة الاجوال الذهب الذي لايصدأ وقصة حب بينه وبين جماهير الاهلي من قبل ارتداءه للفانله الحمراء في لقاء الاهلي وانبي وقت الاحماء فوجئ الحاوي بهتاف جمهور الاهلي تعالى يا وليد بنحبك ياوليد يتم اليوم خاتم 36 عام كل سنه وانت طيب يا ابو سليم".

























شارك المخرج محمد سامي جمهورة بصورة جديده من كواليس اول يوم تصرير مسلسل نسل الاغراب المقرر عرضة في رمضان 202‪1





وظهر محمد سامي بالصورة مع احمد السقا وأمير كرارة، وعلق قائلا "بسم الله اول يوم تصوير مسلسل نسل الاغراب إخراج وقصة وسيناريو وحوار محمد سامي إنتاج تامر مرسي إشراف عام حسام شوقي".





















هاجم عمرو زكي لاعب نادي الزمالك السابق، مدرب الزمالك وحكم المباراة التي انتهت بهزيمة الزمالك 3_1 من فريق طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر.







