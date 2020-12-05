ليس لـ السم مصل.. الصحة: تحذر من تناول سمكة القراض السامة.. فيديو

حذّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من صيد أو تناول سمكة القراض السامة.





وأوضحت الوزارة، أن سمكة القراض سامة وتؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.









وأفادت وزارة الصحة المواطنين بأن السم الموجود فى السمكة هو تيترودوتوكسي، وليس له مصل للعلاج حتي الآن حيث تتواجد سمكه القراض، بالمحيطات وبالبحر الأحمر ودخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس تعيش في أعماق البحار وتتغذي علي الطحالب السامة وفضلات الأسماك وعند تناولها تظهر الأعراض بعد 20 دقيقة أو ساعة وليومين ويتسبب سم سمكة القراض في الوفاة لفترة زمنية تتراوح بين 6 و8 ساعات.





أعراض التسمم الناتجة عن الإصابة:-





اللام في البطن

غثيان وقيء

إسهال

ضعف وشلل العضلات

انخفاض في ضغط الدم

انخفاض معدل ضربات القلب

تنميل الجسم

ضيق في التنفس

الشلل أو الغيبوبة.



