طارق العشري مكتف الماتش.. أحمد موسى يعلق على مباراة الأهلي وطلائع الجيش

علق الإعلامي أحمد موسى، على مجريات الشوط الإضافي في نهائي مباراة كأس مصر بين النادي الاهلي وطلائع الجيش على الهواء .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " طارق العشري عايز يصل إلى ضربات الجزاء في نهائي كأس مصر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اللي يجيبه ربنا خير، وطارق العشري مكتف مباراة نهائي كأس مصر ".





وانتهى الوقت الأصلي من لقاء النادى الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.





تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.





بدأ اللقاء بمحاولة امتلاك منتصف الملعب وحصل الطلائع على ركلة حرة وتسلم الكرة عمرو جمال مهاجم الجيش وسددها برأسه قوية ينجح فى الإمساك بها محمد الشناوي وتعرض مهاجم الطلائع للإصابة بعد إصطدامه برأس المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وخرج للعلاج.





واتبع لاعبو الطلائع إسلوب الضغط المتقدم من الدقيقة الرابعة واضطر مروان محسن إلى العودة الى منتصف الملعب من أجل محاولة بناء الهجمة وفشل فى الدقيقة الخامسة حسين الشحات فى اللحاق بإحدى الكرات على الجهة اليمني وتخرج إلى رمية تماس.





وحصل أحمد سمير فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى عرقلة من جانب على معلول وحصل الجابوني فرانك استيفن على ركلة حرة بعد تعرضه للخطأ من جانب حمدى فتحى فى منتصف الملعب بالدقيقة السابعة.





وألغى فى الدقيقة الثامنة محمد الحنفى حكم اللقاء هدفا أحرزه خالد سطوحى لاعب الطلائع فى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي بداعى التسلل.

واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة الثانية عشر ضربة حرة ضد أحمد سمير لاعب الطلائع بعد إرتكابه خطأ ضد حمدى فتحى وسدد فى الدقيقة 13 محمد مجدى قفشة كرة قوية تعلو عارضة محمد بسام حارس الطلائع.





ومرر طاهر محمد طاهر كرة طولية فى الدقيقة 14 فشل خلالها على معلول فى اللحاق بها لتخرج إلى ضربة مرمى وتصدى محمد بسام حارس الطلائع لتسديدة من مجدى قفشة فى الدقيقة 15 ويحرم الأهلي من فرصة هدف أول محقق.





ومرر فى الدقيقة 16 قفشة كرة داخل منطقة الجزاء نجح مدافع الطلائع فى إبعادها الى رمية تماس قبل أن تصل إلى أقدام مروان محسن وقاد مهند لاشين هجمة مرتدة فشل الطلائع فى إستغلالها وتعرض عمرو السولية للغصابة والسقوط على الأرض وخضع إلى العلاج.





وارتكب بدر بانون خطأ ضد عمرو جمال فى الدقيقة 23 وحصل مهاجم الطلائع على ركلة حرة وقام محمد الحنفى حكم اللقاء بتحذيره شفويا وفشل حمدى فتحى فى الدقيقة 25 فى تسديد الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء لتمر إلى جوار مرمى محمد بسام حارس الجيش.





وقاد أحمد سمير هجمة مرتدة فى الدقيقة 26 ومرر الكرة الى عمرو جمال نجحت دفاعات الأهلي من إبعادها إلى ضربة ركنية وسدد عمرو مرعى كرة قوية برأسه تلقاها من ضربة ركنية مرت إلى جوار مرمى محمد الشناوى فى كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فى الدقيقة 27.