أبطال مسلسل ابنة السفير 2 يواصلون تصوير العمل.. تصاعد الأحداث بين خيانة الصديق وعودة الحبيبة

ما زالت الأحداث تتصاعد في أحداث مسلسل ابنة السفير ٢ الذي بدأ عرضه في شهر سبتمبر الماضي وتصدر التريندات وحقق نسب مشاهدة عالية عبر منصة شاهد VIP.

ونرصد في التقرير التالي أهم أحداث مسلسل ابنة السفير على مدار الحلقات الماضية:

شهدت الأحداث أشتعالا كبيرًا والبداية كانت مع نجاح نارين "نسليهان اتغاول" في إخراج سلطان "انجين اكيورك" من مأزق جديد بعدما ابلغ صديقه السابق فايز عنه بأنه هو من قتل أمين وقام بدفنه في الوادي.





وتنجح نارين بمساعدة فاروق في تغير مكان قبر امين بعدما شكت أن فايز قد يخون صديقه ويبلغ عنه الشرطة، وبعدها يتم رفع طلب القبض على السلطان من قبل الشرطة ويبجأ رحلة علاجه في المستشفى.





يعلم سلطان بأنه أصيب بكسر في العمود الفقري وعليه إجراء عملية جراحية خطيرة واتباع جلسات علاج طبيعي لكي يستطيع المشي مجددا وتدخل على الخط شقيقة أمين " الطبيبة سحر" التي تظهر لأول مرة في الحلقة 27، وتساعد نارين وسلطان دون ان تخبرهما بأنها شقيقة أمين.





ثم تواصل علا إجراءات الطلاق من زوجها يحيى بعدما تتكشف خيانته لها مع عشيقته داليا.



