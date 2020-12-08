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رياضة

شاهد.. أول ظهور لـ وليد سليمان نجم الأهلي بعد تعافيه من كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:58 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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عمرو الحلوانى

حرص وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على الاحتفال بالتتويج بالثلاثية " الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا " وذلك عقب عودته من الإصابة بفيروس كورونا .

والتقط وليد سليمان صورة مع الكؤوس الثلاثة بجوار نجوم الأهلى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فى أول ظهور لوليد سليمان بعد عودته من الإصابة بكورونا .

وكان وليد سليمان غاب عن الأهلى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر بسبب الإصابة بالكورونا .

وفى هذا السياق ، أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، أنه تعافى من فيروس كورونا، وسينتظم في التدريبات الجماعية اليوم، موجها الشكر لجماهير القلعة الحمراء التي حرصت على الاطمئنان عليه، وكانت تسانده وتدعمه بقوة طوال الفترة الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أشكر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لأنهم كانوا يساندونني بقوة، وخضعت للعلاج للتعافي من كورونا، وكانوا حريصين على دعمي والتواصل المستمر معي، وخضعت لفحوصات عديدة خلال الأيام الماضية".


وأضاف الحاوي: "كنت أتمنى التواجد بالملعب فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس مصر، عندما تكون بعيدًا عن المستطيل الأخضر يكون الأمر صعبا، وبطولة إفريقيا كانت صعبة للغاية، خاصة أنها غالية على الجماهير، وكنت أشاهد المباريات بمفردي، في فترة العزل، والحمد لله على التتويج بالثلاثية في الموسم الماضي".

وتابع وليد سليمان: "حققنا الدوري لسنوات عديدة، وكان الأهم بالنسبة لنا التتويج بإفريقيا، أما بطولة كأس مصر فكانت مهمة أيضا، ونتمنى حصد باقي الألقاب، التي نشارك فيها، والجيل الحالي سطر تاريخا كبيرا".

وأضاف: "نسعى للتتويج بالسوبر الإفريقي ثم المحلي، وكل المسئولين في النادي يدعمون اللاعبين، من أجل كتابة تاريخ كبير لهم، وهو جيل جديد حصل على الثقة لمدة 10 سنوات قادمة".


وقال:"لم يسبق لي تحقيق الثلاثية، وهي المرة الأولي في مسيرتي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بتحقيق الألقاب الثلاثة خلال الفترة الماضية".


وواصل: "الجيل السابق أبوتريكة وبركات وأحمد حسن لن يعوض مطلقا، حققوا بطولات كثيرة ونتائج لم تحدث، نتمنى ظهور جيل جديد قادر على تكرار الإنجازات، والجيل الذهبي للأهلي كان يضم شخصيات قيادية، لكن الحالي هناك بعض اللاعبين لا زالت خبراتهم قليلة، وأتمنى أن يكتسبوها خلال المرحلة القادمة".

شاهد.. أول ظهور لـ وليد سليمان نجم الأهلي بعد تعافيه من كورونا
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