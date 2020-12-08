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رياضة

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:54 م
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي ملك موسى
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمة، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه  كما هو معتاد، وأنه علي ثقة في الجميع.


وأشاد بالتزام الجميع،  وان الكل لدية الفرصة ، مشددا ان الفريق علي موعد انطلاق بطولتين هما الأهم، الدوري العام ودوري الأبطال.


كما تحدث عبدالحليم علي مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين  خلال الجلسة،  وأكد لهم ثقة الجميع فيهم، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الأفضل لإسعاد الجماهير ، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب للنجاح.
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