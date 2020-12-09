آثار القاهرة تعلن عن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب





أعلنت كلية الاثار بجامعة القاهرة عن فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 ، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الكلية وفقا للمواعيد الاتية :-

حيث يتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات بدءا من يوم غد الخميس الوافق 10/12/2020 ، ويتم إعلان الكشوف الابتدائية يوم الاحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر .

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020

يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويا خلال الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي وتحدد السطة المختصة المواعيد التفصيلية لإجراء النتخابات ، ويكون التقدم للانتخابات من خلال اللجنة المشكلة للإشراف عليها بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الكلية أو الجامعة وتعتمده السطة المختصة ويجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشيحه مرفقا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ، ويحق لطلاب التعليم الالكتروني والدمج والطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم الحق في الترشح .

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ويجب على الطالب المتقدم للترشح أن تتوافر فيه الشروط الاتية :-

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية .

- أن يكون حسن السيرة والسلوك .

- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان الطالب مسجلا بنظام الانتساب أو الانتظام الموجه .

- أن يكون مستجدا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة

- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الاولى .

- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا .

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

- ألا يكون منتميا لأي تنظيم أو كلية أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون .