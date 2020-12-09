طريقة عمل الرز بلبن الحلو .. وسعراته الحرارية

هناك العديد من الوصفات لـ تحضير الحلو ، حيث إنها الحلوى الأشهى والأكثر فائدة بالنسبة للكبار والصغار، لذا سنقدم لكم طريقة عمل الرز بلبن الحلو باقل التكاليف، وعدد السعرات الحرارية التي يحتويها ، وفوائد تناوله. طريقة عمل الرز بلبن الحلو



ويتكون الرز بلبن الحلو من الأرز، والماء أو الحليب، بالإضافة إلى مكونات أخرى كالقرفة والزبيب،قد يتم تقديمه على أنه طبق حلوى أو وجبة الغداء الرئيسية؛ حيث يُضاف إليه السكر في حال كان حلوى، يشتهر بكونه من الحلويات في مناطق الدول العربية وتركيا.



207 سعر حراري كالوري ، وذلك لأنه يحتوي على 4 جرام من الدهون و 3 جرام من الدهون المشبعة، 16% من الكوليسترول، 34 جرام من الكربوهيدرات، و 8 جرام من البروتينات، مما يجعله غير مناسب لمن يتبعون حمية غذائية. وتحتوي وجبة الرز بلبن علىلأنهو 8يتبعونحميةغذائية.



طريقة عمل الرز بلبن الحلو





مقادير طريقة عمل الرز بلبن الحلو





2 كوب أرز مصري

2 لتر حليب

2 كوب سكر

4 ملعقة كبيرة كريم شانتيه

4 ملعقة كبيرة لبن بودر

4 ملعقة كبيرة قشطة بلدي





طريقة عمل الرز بلبن الحلو





1- نضع الرز على النار مع كمية متوسطة من الماء، ونتركه يغلي على النار ويجب ألا يكون الماء كثيرًا حتى يستفاد بالنشا الموجودة بالأرز.

2- ثم نبدأ في تحضير اللبن حيث نضع اللبن ونضيف له اللبن البودر، والكريم شانتي والسكر والفانيليا، ونقلب جميع المكونات حتى يذوب السكر تمامًا.





3- ثم نضيفه إلى الأرز الموجود على النار مع اضافة القشطة حتى تعطي ثقلا للقوام ويصبح دسما، ونتركه يغلي مع التقليب بين الحين والأخر حتى يثقل قوامه للاستفادة من النشا الموجودة بالأرز.





4-ويمكن إضافة ملعقتين من النشا المذاب فى كوب من الماء وإضافته إلى الخليط مع التقليب المستمر، حتى يثقل القوام.



