وصل إلى مصر.. لقاح سينوفارم الصيني قصة بارقة أمل لنهاية كورونا في العالم العربي

وصلت إلى مصر مساء أمس الخميس أولى شحنات لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، قادمة من الإمارات.





وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، تم الكشف عن أول معدل فعالية للقاح صيني ضد فيروس كورونا، الأربعاء، بعد أن قالت وزارة الصحة الإماراتية إن لقاح سينوفارم التجريبي الصيني بنسبة فعالية 86٪ ضد فيروس كورونا بناءً على تحليل مؤقت.





وقال وكيل وزارة الصحة الإماراتية جمال الكعبي، يوم الأربعاء، إن قرابة 100 ألف شخص في الإمارات تلقوا اللقاح كجزء من برنامج التطعيم الوطني الطوعي.





وقالت وزارة الخارجية الصينية إن نتائج التجارب السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة للقاح سينوفارم "تثبت بشكل كامل سلامة وفعالية اللقاح الصيني".





وبدأت شركة سينوفارم في 16 فبراير إجراء دراسات حول القدرة المناعية لهذا اللقاح من خلال حقنه لسبعة أنواع من حيوانات الاختبار، بما في ذلك الجرذان البيضاء، والفئران، وخنازير غينيا، وقرود المكاك، والأرانب، وتم اختبار فعالية اللقاح. ثم تم اختبار اللقاح على مجموعة صغيرة من البشر، وبعد ذلك بدأت التجارب السريرية.





وبدأت الشركة في 27 أبريل بتنفيذ الاختبارات السريرية على اللقاح الخامل، وتم نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في 28 يونيو، وبدأت الشركة بتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية في دولة الإمارات في 23 يونيو.





وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية، يصبح من الممكن الانتقال إلى مرحلة الموافقة على اللقاح الخامل.





وفي 9 نوفمبر، قال رئيس شركة سينوفارم ليو جينج تشن إنه تم تطعيم حوالي 100 ألف شخص بلقاح الشركة، ولم يظهروا أي ردود فعل سلبية وأضاف أن56 ألف شخص تلقوا اللقاح وسافروا إلى الخارج، ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.





وكانت الصين قد طلبت من الإمارات السماح بإجراء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح شركة سينوفارم على أراضيها، بسبب تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين، ووجود مصابين من جنسيات عديدة في الإمارات، ما يجعلها بيئة مثالية للتجارب.





ووافقت الإمارات في أواخر يونيو الماضي على إجراء المرحلة الثالة من تجارب لقاح سينوفارم، في إطار شراكة بين شركة تشاينا ناشونال بايوتيك جروب التابعة لسينوفارم ومجموعة “جي 42” الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.





وأعلنت الإمارات الأربعاء الماضي تسجيل لقاح سينوفارم رسميًا في الدولة، بعد مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس "كوفيد - 19 "، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.





وأعلنت البحرين أيضًا في 10 أغسطس أن شركة سينوفارم بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذكرت وزارة الصحة البحرينية في حينه أن الدراسة التي تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل حوالي ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهرا.





وأقرت البحرين في نوفمبر الماضي استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين على الخطوط الأمامية.





وبدوره، وقع المغرب اتفاقيتي شراكة وتعاون شركة "سينوفارم" في أغسطس، تسمحان له بالحصول على اللقاح، وشارك مئات المتطوعين المغاربة في التجارب السريرية، مما منح للمغرب الأفضلية ضمن البلدان التي ستزود باللقاح.