بعد وفاة باتمان الأسود.. من هو الرجل الوطواط القادم؟

عادة ما تختزل شركات الإنتاج العالمية دور البطل الخارق منقذ العالم، في شخصية رجل ذو بشرة بيضاء، في تجاهل شديد لوجود العرق الأسود داخل المجتمعات.





وبعد انتشار المبادرات والاحتجاجات المناهضة للعنصرية على مستوى العالم منذ مقتل الأمريكي «جورج فلويد»، قررت شركة الرسوم الكاريكاتورية الشهيرة «دي سي كوميكس» تصميم شخصية باتمان القادمة في قصصها المصورة على أنه رجل أسود.





كما أكدت "دي سي كوميكس"، أن سلسلة القصص المصورة الجديدة، سيتم تجسيدها في مدينة جوثام المستقبلية، بقلم «جون ريدلي» كاتب السيناريو الشهير "12 عامًا من العبودية 12 Years A Slave".





سيجسد ابن لوسيوس فوكس وهو مدير أعمال بروس واين شخصية "باتمان المستقبلي" بعد وفاة Caped Crusader في مدينة جوثام المستقبلية حيث تم حظر الأبطال الخارقين.





سيتولى تيم فوكس مهمة حماية مدينة جوثام ضد القاضي الشرير الذي تولى المسؤولية، يشعر الكاتب جون - الحائز على جائزة الأوسكار - بالحماس الشديد لأن يقرأ أبناؤه القصص المصورة، حيث يتولى بطل خارق أسود دور باتمان.





يقول "حتى تكون قادرًا على تجسيد باتمان التالي، في رجل أسود، سيفتح مجالًا أن يتعرض للكراهية من قبل أي شخص آخر على هذا الكوكب، ليفتعل مشكلة معه، ويشوه سمعته، ما سيخلق ثورة جديدة في مجال القصص المصورة".





سيتم تقديم التجسيد الجديد لباتمان كجزء من حدث DC Comics 'Future State، مع سلسلة من أربعة أعداد Future State: The Next Batman التي سيتم نشرها في يناير.





وأوضح لصحيفة نيويورك تايمز: "لدي جمهوري الذي سيحل ذلك، إنهم يقدرون الأشياء التي أفعلها.. وهم سعداء من أجلي".





ويتبع باتمان الأسود خطى فيلم Spider-Man لعام 2001 الذي أعاد تخيله «ستان لي» مؤسس شركة مارفل قبل وفاته لسلسلة لمرة واحدة من شخصيات DC الكلاسيكية، بما في ذلك دوره في باتمان، الأمريكي الأفريقي واين ويليامز.





وفي عام 2009، قدمت دي سي كوميكس أيضًا البطل البديل الأسود سوبرمان يسمى كالفن إليس، الذي كان أيضًا رئيسًا للولايات المتحدة في واقعه، مع المؤلف المشارك جرانت موريسون الذي أكد أن الشخصية مستوحاة من باراك أوباما.