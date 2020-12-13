ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية.. وتفتح باب تلقي الطعون

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:30 م
الكشوف المبدئية للطلاب
الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين
Advertisements
مريم عزت
أعلنت جامعة القاهرة، اليوم، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021/2020، على أن يتم تلقي الطعون غدًا الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة.

وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، وتقاليد الحرم الجامعي، مع عدم تعارض ذلك مع سير العملية التعليمية.

ومن المقرر إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت عن إعلان الكشوف الابتدائية يوم الأحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر .

كما يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان.. اليوم انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021

اليوم.. فتح باب الترشيح للانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة: إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية.. الأحد

إقبال متوسط في جامعة حلوان لسحب استمارات الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية.. صور

رعاية الشباب بجامعة حلوان تلتزم بالإجراءات الاحترازية اثناء ملء استمارات المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية

شاهد أجواء إقبال طلاب من أجل مصر على ملء استمارات الترشح للانتخابات الطلابية.. صور بجامعة القاهرة

ترشيحاتنا

تحذير من الأرصاد لأًصحاب الأمراض التنفسية الأيام المقبلة.. شاهد

عدم مشروعية.. ننشر دفوع مرتضى منصور على قرار إيقاف مجلس الزمالك

تلقى أكبر عقوبة في التاريخ.. 365 يوما من الشهد والدموع لـ كهربا داخل الأهلي فى ذكرى انتقاله

السودان وإثيوبيا يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

بعد نقلهما إلى مصر .. الكاف يبحث مقترحا جديدا بشأن مباراتي الزمالك وبطل تشاد

شيكابالا مهدد بعقوبة قاسية بعد اعتراضه على أداء الحكم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقليل أعراض نقص فيتامين د.. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

لأصحاب الوزن الزائد.. أنواع عمليات السمنة وتوقيت اللجوء لها

خطر انتقال كورونا داخل السيارة.. 3 طرق لتجنب التقاط الفيروس أثناء القيادة.. فيديو