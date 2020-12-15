ابن الوادي الجديد يجتاز اختبار اللياقة البدنية للانضمام لحكام الاتحاد المصري ..شاهد

الوادي الجديد ، باختبار نجح الكابتن أحمد نصر زوام ابن قرية جامولة التابعة لمركز بلاط فياللياقة البدنية لحكام الاتحاد المصري لكرة القدم.





وتخرج زوام من كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط 2018 بتقدير امتياز وكان أمله الوحيد أن يحقق أمنية والده رحمه الله حيث أصر علي تحقيق حلمه إلى أن اجتاز اختبار اللياقة البدنية لحكام الاتحاد المصري لكرة القدم.





وأضاف زوام أنه تم اختياره كعضو مجلس إدارة ومشرف نشاط رياضي بمركز شباب اولاد عبدالله التابع لمركز بلاط من الفترة 2017 الي 2019 ثم التحق بالتحكيم التابع لاتحاد امصري لكرة القدم عام 2017.





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وتابع انه عمل كمدير لمركز شباب قسطل والعويني عام 2020 ثم حصل علي الرخصة الدوليه للحكام الدوليين للميني فوتبول التابع للاتحاد الافريقي لكرة القدم المصغرة .





وأضاف زوام انه ادار تحكيميا للكثير من المباريات والتدريبات في دوري مراكز الشباب النسخ السابقة.





واوضح انه اجتاز مؤخرا اختبار اللياقة البدنية لحكام الاتحاد المصري كما وجه زوام الشكر لكابتن محمد هنادي رئيس لجنة حكام الوادي الجديد والكابتن محمد كاريكا سكرتير لجنة حكام الوادي الجديد .





يذكر ان محافظة الوادي الجديد بها العديد من الرياضيين الذين وصلوا الي التحكيم الدولي فضلا عن دخول البعض منهم موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وكان اللاعب محمود محمد أيوب، من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، قد دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه الرقم القياسى فى تمرين القفز مع الانقسام على التوالى Most consecutive split jumps، وحطم رقم اللاعب الاسترالي باتريك نى بوى لارتى، متخطيا رقمه السابق بفارق 4 عدات، حيث سجل 40 عدة بينما سجل باتريك 34 عدة فقط.





وبعد تحقيق هذا الإنجاز أصبح محمود أيوب، أول حامل لرقم قياسى فى موسوعة جينيس بمحافظة الوادى الجديد وثانى لاعب على مستوى جمهوريه مصر العربية فى الرياضة، ويستعد حاليا لكسر رقم قياسى جديد فى تمرين آخر .





يذكر أن أيوب، قد خاطب القائمين على موسوعة جينيس عبر البريد الإلكترونى لطلب تسجيل رقم قياسى جديد فى أحد التمرينات الرياضية وهو القفز مع الانقسام على التوالى وقام بتسجيل التمرينة وفقا لاشتراطات الموسوعة وتقدم به رميا وتم اعتماده وحصل على الشهادة، بعد تحقيقه رقما جديدا بزيادة 6 عدات عن الرقم المسجل سابقا .



