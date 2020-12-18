إحنا بنحب نرمرم.. خالد الصاوي يروي موقفا غريبا حدث خلال تواجده في دبي





يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

روى الفنان خالد الصاوي موقفا غريبا حدث معه ومع زوجته بالخارج، قائلا: سافرنا دبي عشان نحضر حفلة، وقبل الحفلة روحنا المطعم وطلبنا رز هندي بالخضار واللحمة".وأكمل "الصاوي" خلال لقائه ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "on"، قائلا: "بعد الأكل طلبنا آيس كريم وقولنا ننام شوية، صحينا على ميعاد طيارة العودة".وتابع: "إحنا بنحب نرمرم في السفر"، مشيرا في حديثه إلى أنه لديه فوبيا من الفشل.