ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحنا بنحب نرمرم.. خالد الصاوي يروي موقفا غريبا حدث خلال تواجده في دبي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:37 م
الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
Advertisements
إسراء صبري
روى الفنان خالد الصاوي موقفا غريبا حدث معه ومع زوجته بالخارج، قائلا: سافرنا دبي عشان نحضر حفلة، وقبل الحفلة روحنا المطعم وطلبنا رز هندي بالخضار واللحمة".

وأكمل "الصاوي" خلال لقائه ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "on"، قائلا: "بعد الأكل طلبنا آيس كريم وقولنا ننام شوية، صحينا على ميعاد طيارة العودة".

وتابع: "إحنا بنحب نرمرم في السفر"، مشيرا في حديثه إلى أنه لديه فوبيا من الفشل.


يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عايشين أسبوع حزين .. بشرى تؤكد تكريم الراحل محمود ياسين في مهرجان الجونة..فيديو

أماني السويسي تصور كليب أحدث أغنياتها «فوبيا» في دبي

نجل مواطن حاول الانتحار بـ التحرير: أبويا تصرفاته غريبة.. فيديو

ويكيبيديا خطأ.. خالد الصاوي يكشف لجمهوره عمره الحقيقي

أصيب بفيروس سي ومتزوج ربة منزل.. ما لا تعرفه عن خالد الصاوي في عيد ميلاده

في عيد ميلاده.. شاهد أغرب رقصات خالد الصاوي

ترشيحاتنا

الأهلي في الصورة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

المفتي: لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد.. فيديو

يعبر عن أهدف مسيسة ونهج غير متوازن ..مجلس النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي

طالب يربح 20 مليون دولار في لحظات.. اِعرف القصة

كاف: مباراة منتخبي مصر وتونس لا تزال محل دراسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموجة الثانية من كورونا .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح لتقوية جهاز المناعة

طريقة عمل البطاطا بالمكسرات بخطوات سهلة

بـ سيف ساموراي.. امرأة شجاعة تتصدى للصوص حاولوا سرقة سيارة زوجها