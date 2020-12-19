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توك شو

بحب الاتنين.. خالد الصاوي: كريم عبدالعزيز أقرب لي من أحمد حلمي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
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إسراء صبري
علق الفنان خالد الصاوي على سؤال "أبلة فاهيتا"، وهو"بتحب مين أكثر كريم عبد العزيز ولا أحمد حلمي؟"، قائلا: أنا بحب الأثنين بس كريم عبد العزيز أقرب لي".

وتابع "الصاوي" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، :"مراتي قفشتني مرة وأنا باكل في فترة الدايت..وعند سؤاله عن "آخر شيء قام به يحاسب عليه القانون؟"، امتنع عن الإجابة وتم تطبيق العقاب عليه.

يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية. 
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