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توك شو

مدام عفاف الموظفة.. خالد الصاوي يبدع في تجسيد الشخصيات أمام أبلة فاهيتا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
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إسراء صبري
قام الفنان خالد الصاوي، بتجسيد العديد من الشخصيات على الهواء مباشرة، منهم شخصية "مدام عفاف الموظفة".

وأكمل "الصاوي" خلال حواره ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، : "أنا كنت بنط من فوق سور المدرسة عشان اتفرج على السينما اللي عند المدرسة..وأنا اللي كنت بستلم جوابات الإنذار من المدرسة".

وفيما يخص مفاجأة خطوبة الفنانة بشرى، أكد على أن الأمر كان مفاجأة وبشرى لم تكن تعلم الأمر تماما.

يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية. 


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