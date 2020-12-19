هدية من أبلة فاهيتا لمحبي الكوميكس.. استيكرات جديدة لخالد الصاوي





يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.





وجه الفنان خالد الصاوي، التحية والتقدير للمشاهدين، معقبا: أنا بحب الناس وبشكرهم عن كل واحد عملي حاجة وقدم لي الهدايا".وقام "الصاوي" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذع على قناة "أون اي"، بتقليد العديد من الريأكشنات وتعبيرات الوجه المضحكة، وعلقت "أبلة فاهيتا" قائلا: هنعملهم استيكرات.