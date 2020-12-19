ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ممكن تعضك عادي.. خالد الصاوي يتحدث عن زوجته

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
خالد الصاوي وزوجته
خالد الصاوي وزوجته
Advertisements
إسراء صبري
كشف الفنان خالد الصاوي عن بعض العادات السيئة في زوجته، قائلا: هي طيبة بس محدش يصحيها من النوم لأي سبب من الأسباب، لتعلق زوجته قائلة: أه ممكن أعض حد لما يصحين..وأنا نومي خفيف ومبعرفش أنام تاني لما اصحى".

وأكمل "الصاوي" خلال حواره ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذع على قناة "أون اي"، :"هي بتبقي مفزوعه وبتفزعني..وبعد كدا بتنسى وتتغير"، ويما يخص شخصية خالد الصاوي، قالت زوجته:"خالد شخصية حنينه جدا فوق ما تتخيلوا".

يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. مهرجان "فكك فكك" لـ ليلى علوي وأبلة فاهيتا

إحنا بنحب نرمرم.. خالد الصاوي يروي موقفا غريبا حدث خلال تواجده في دبي

حد يسمعنا زغروطة.. خالد الصاوي يقدم هدية لأبلة فاهيتا على الهواء

متفقناش على كدا.. خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء

دمي تقيل.. خالد الصاوي يكشف سبب تحول شخصيته وإظهار الجانب الفكاهي منه

بسبب كباريه.. خالد الصاوي: اترفدت في سنة رابعة أبتدائي

ترشيحاتنا

تعالج 11 مرضا.. تعرف على فوائد ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق

فيثاغورس صاحب أشهر نظرية تدرّس في الرياضيات قتلته الفاصوليا

سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

مع احتفالات عيد الميلاد.. شاهد ملاك مجنح يظهر على المريخ.. صور

أبوس رجلك سيبني أنا حامل.. السيدة المغتصبة أمام زوجها تكشف تفاصيل الحادثة

8 آلاف جنيه.. غرامة عدم تركيب الملصق الالكتروني و31 ديسمبر انتهاء المهلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل

عمره أكثر من 100 عام.. مدفن "كلب" يثير جدلًا واسعًا في بريطانيا

تعالج 11 مرضا.. تعرف على فوائد ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق