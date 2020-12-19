ممكن تعضك عادي.. خالد الصاوي يتحدث عن زوجته





يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كشف الفنان خالد الصاوي عن بعض العادات السيئة في زوجته، قائلا: هي طيبة بس محدش يصحيها من النوم لأي سبب من الأسباب، لتعلق زوجته قائلة: أه ممكن أعض حد لما يصحين..وأنا نومي خفيف ومبعرفش أنام تاني لما اصحى".وأكمل "الصاوي" خلال حواره ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذع على قناة "أون اي"، :"هي بتبقي مفزوعه وبتفزعني..وبعد كدا بتنسى وتتغير"، ويما يخص شخصية خالد الصاوي، قالت زوجته:"خالد شخصية حنينه جدا فوق ما تتخيلوا".