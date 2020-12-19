عميد آداب القاهرة: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من 12 يناير المقبل

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021.







وقال الدكتور شريف كامل، في تصريح لصدى البلد، إن الامتحان التحريري لمقرر ريادة الأعمال للفرقة الثانية سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير المقبل.





وأشار " كامل " إلى أن باقى الامتحانات التحريرية ستبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 4 من فبراير المقبل، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى اعلنها المجلس الأعلى للجامعات.





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وكان عميد كلية الآداب جامعة القاهرة صرح بأنه تم تقديم خطاب للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات للطلاب بأسعار مخفضة للطلاب وتدعيم شبكات الانترنت لتقديم أفضل خدمة للطالب.