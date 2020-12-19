عميد آداب القاهرة: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من 12 يناير المقبل

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021.
وقال الدكتور شريف كامل، في تصريح لصدى البلد، إن الامتحان التحريري لمقرر ريادة الأعمال للفرقة الثانية سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير المقبل.
وأشار " كامل " إلى أن باقى الامتحانات التحريرية ستبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 4 من فبراير المقبل، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى اعلنها المجلس الأعلى للجامعات.
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وكان عميد كلية الآداب جامعة القاهرة صرح بأنه تم تقديم خطاب للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات للطلاب بأسعار مخفضة للطلاب وتدعيم شبكات الانترنت لتقديم أفضل خدمة للطالب.
وأضاف "كامل"أنه يتم العمل من خلال هذا الاتفاق على تدعيم شبكات الإنترنت بالكلية وتقديم باقات للطلاب، وتخفيض الأسعار للطلاب غير القادرين.
وكشف عميد كلية الآداب عن قيام الجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بتسليم عدد من أجهزة التابلت للطلاب في احتفالية خلال الأيام القادمة، والتي بلغ عددها 400 جهاز، كما تقدمت الكلية بطلب لزيادة العدد، وذلك في إطار حرص الجامعة وإدارة الكلية على تقديم كافة الخدمات المتاحة وتسخيرها للطلاب.