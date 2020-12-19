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رياضة

ليفربول ضد كريستال بالاس.. محمد صلاح يسجل السادس والسابع ويرفض الاحتفال

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:16 م
صلاح
صلاح
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عبدالله هشام
سجل محمد صلاح الهدفين السادس والسابع لفريق ليفربول أمام منافسه كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيلهرست بارك لتصبح النتيجة خمسة أهداف دون رد  ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عن طريق الياباني مينامينو، وأحرز الهدف الثاني ساديو ماني في الدقيقة 35 من زمن المباراة، وأضاف فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 44 ، وسجل هندرسون الهدف في الدقيقة 52 .  

وسجل فيرمينو الهدف الخامس للفريق والثاني له في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بعد تمريرة من محمد صلاح . 

وبعدها أحرز محمد صلاح هدف فريقه السادس في الدقيقة 82 ورفض الاحتفال بعد مشاركته المباراة كبديل لـ ساديو ماني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

يذكر أن مينامينو أكمل اليوم عاما كاملا برفقة فريق ليفربول، حيث تم التعاقد معه العام الماضي قادما من ريد بول سالزبورج الألماني لمدة أربع سنوات ونصف. 

وتم التعاقد مع مينامينو في 19 ديسمبر 2019 ليسجل في مثل هذا اليوم بعد عام كامل أول أهدافه مع فريق ليفربول. 

وسجل مينامينو الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل الحفاظ على الصدارة، مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، حيث سيفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.
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