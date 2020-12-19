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رياضة

الأهلي يواجه سبورتنج والاتحاد ضد سموحة في نصف نهائي سلة دوري المرتبط

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
اكتمل المربع الذهبي لمباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بعد انتهاء مواجهات دور ربع النهائي مساء اليوم السبت.

ونجح الاتحاد السكندري والأهلي وسموحة وسبورتنج من خطف بطاقات التأهل إلى دور نصف نهائي دوري المرتبط رجال موسم 2020-2021.

وتمكن الاتحاد من إقصاء الجزيرة، وتخطى الأهلي نظيره الزمالك، بينما تأهل سبورتنج إلى نصف النهائي على حساب مصر للتأمين، وكان فريق سموحة آخر المتواجدين في المربع الذهبي على حساب فريق طلائع الجيش.

ويواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره سموحة في دور نصف النهائي بينما يستقبل سبورتنج نظيره الأهلي في نفس الدور.

وتقام مباريات الذهاب في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 ديسمبر، بينما تقام مباريات الإياب يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر نفسه.

وتقام مباراة المرتبط بين الاتحاد وسموحة في الثانية ظهرًا، بينما تقام مباراة الرجال في الخامسة والنصف مساءً، فيما تقام مباراة المرتبط بين سبورتنج والأهلي في الرابعة عصرًا، وتقام مباراة الرجال في الثامنة مساءً.

ويحق للجنة الأندية تعديل مواعيد المباريات التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية وفقًا للبث التلفزيوني.
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