حبس سيدة تستقطب راغبي المتعة عبر فيسبوك فى مصر القديمة

قررت جهات التحقيق حبس سيدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال الإنترنت.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل بذلك.





وتمكنت الأجهزة من ضبط سيدة تستقطب راغبي المتعى الحرام من خلال الانترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.





وأكدت معلومات أجهزة الأمن وجود صفحة على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.





عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.





وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى.



