ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود حميدة: تربيت ببيئة الست فيها ليس لها كلمة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
Advertisements
محمد حليم قنديل
حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.

وقال محمود حميدة إنه تربي في مجتمع يري الانثي علي انها شئ والرجل شئ آخر، فهو الذي له الكلمة ويحق له فعل كل شئ.. اتربيت علي أن اختي ملهاش كلمة وانا الراجل دائما".

وأضاف «حميدة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة دي إم سي، أنه يكن كامل الاحترام والتقدير للانثي لأن من قام بتربيته سيدة ومن قامت بتعليمه فهي سيدة لذلك فهو يحترم جميع السيدات.

وتابع حميدة أنه بدأ العمل في التجارة وهو في سن التاسعة، مردفا:" تاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى".

واستطرد: "أتذكر أننى كنت أنزل لسوق المواشى للتجارة، وكانت كلمتى لا يستطيع أحد تكسيرها، فكنت (معلم كبير)، وحينها كان عمرى 11 عاما".

وأردف: "دائما تختلف تربية المدن عن  القرى، فعندما كنت فى سن الحادية عشرة كنت حينها لا أعد طفلا كما هو معتاد فى المدن، وبالمناسبة أنا أتذكر أشياء منذ كنت فى عمر السنتين، كما أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كان ممثل محصلش.. نبيلة عبيد: محمود ياسين لم يشعرنا يوماً برهبة الوقوف أمامه

معلم كبير.. محمود حميدة: بدأت العمل كتاجر مواشي في الحادية عشرة من عمري

محمود حميدة: أول كلمة نطقتها وأنا عندى 5 شهور كانت جحش

محمود حميدة: لو اشتقت لأحد أستحضره في ذهني حتى الأموات

محمود حميدة: كنت بعزق 6 قراريط في الغيط لوحدي

حسيت إنها الوحيدة اللي ممكن تتجوزني.. محمود حميدة يروي تفاصيل ارتباطه بزوجته

ترشيحاتنا

بمكونات غير متوقعة .. أسهل الطرق لعلاج تشقق الشفاه في الشتاء

صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شيء.. فيديو

نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

طبيب المنتخب يكشف حقيقة وجود مؤامرة على فراعنة الشباب ..فيديو

إهمال وسوء حظ .. ماكرون يعلن أسباب إصابته بكورونا| فيديو

دعاء لسعادة القلب .. واظب عليه وقت الضيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

5 وصفات طبيعية دون جراحة لتفتيت حصوات الكلى