محمود حميدة: تربيت ببيئة الست فيها ليس لها كلمة

حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.





وقال محمود حميدة إنه تربي في مجتمع يري الانثي علي انها شئ والرجل شئ آخر، فهو الذي له الكلمة ويحق له فعل كل شئ.. اتربيت علي أن اختي ملهاش كلمة وانا الراجل دائما".





وأضاف «حميدة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة دي إم سي، أنه يكن كامل الاحترام والتقدير للانثي لأن من قام بتربيته سيدة ومن قامت بتعليمه فهي سيدة لذلك فهو يحترم جميع السيدات.





وتابع حميدة أنه بدأ العمل في التجارة وهو في سن التاسعة، مردفا:" تاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى".





واستطرد: "أتذكر أننى كنت أنزل لسوق المواشى للتجارة، وكانت كلمتى لا يستطيع أحد تكسيرها، فكنت (معلم كبير)، وحينها كان عمرى 11 عاما".



