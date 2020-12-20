محمود حميدة: تربيت ببيئة الست فيها ليس لها كلمة

حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.
وقال محمود حميدة إنه تربي في مجتمع يري الانثي علي انها شئ والرجل شئ آخر، فهو الذي له الكلمة ويحق له فعل كل شئ.. اتربيت علي أن اختي ملهاش كلمة وانا الراجل دائما".
وأضاف «حميدة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة دي إم سي، أنه يكن كامل الاحترام والتقدير للانثي لأن من قام بتربيته سيدة ومن قامت بتعليمه فهي سيدة لذلك فهو يحترم جميع السيدات.
وتابع حميدة أنه بدأ العمل في التجارة وهو في سن التاسعة، مردفا:" تاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى".
واستطرد: "أتذكر أننى كنت أنزل لسوق المواشى للتجارة، وكانت كلمتى لا يستطيع أحد تكسيرها، فكنت (معلم كبير)، وحينها كان عمرى 11 عاما".
وأردف: "دائما تختلف تربية المدن عن القرى، فعندما كنت فى سن الحادية عشرة كنت حينها لا أعد طفلا كما هو معتاد فى المدن، وبالمناسبة أنا أتذكر أشياء منذ كنت فى عمر السنتين، كما أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا".