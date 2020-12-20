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فن

ندى بسيونى تهنئ بيج رامي: مبروك لابن كفر الشيخ البطولة الأغلى في كمال الأجسام

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هنأت الفنانة ندى بسيونى، البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" لفوزه بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020.

ونشرت ندى بسيونى مقطع فيديو لممدوح السبيعي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت  قائلة: "‏مبروووك للمصري ‎#بيج_رامي ابن البرلس ، ابن كفر الشيخ حصوله على مستر أوليمبيا البطولة الأهم والأغلى في عالم كمال الأجسام".

وكان  البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز  بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".


وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب

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