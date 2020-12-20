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رياضة

الأهلي يصطحب الشيف الدالي في رحلة النيجر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الفني بضم الدالي إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقا للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه اللاعبون، خاصة في المباريات الخارجية.
 
وقرر الجهاز الفني للفريق ضم الثلاثي  سعد سمير وطاهر محمد طاهر  ومحمد شكري لقائمة الفريق التي غادرت إلى النيجر اليوم بدلا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة متجهة إلى النيجر؛ استعدادا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت بعثة الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.

ويترأس البعثة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد إصابة محمد الدماطي بفيروس كورونا .

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