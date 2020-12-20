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رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:50 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسماعيل محمود
أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: دانيال جيمس - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ليدز المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد من أجل التقدم في المراكز الأولى بجدول الترتيب، وتحسين موقفه مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.

في المقابل يدخل ليدز يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-2، قي الجولة الأخيرة.

وتتناقض مسيرة يونايتد بملعبه مع النتائج خارج ملعبه حيث فاز (3-2) على مضيفه شيفيلد يونايتد، الخميس الماضي، ليحقق انتصاره السادس على التوالي خارج أرضه في المسابقة.

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن النتائج السيئة للفريق بملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تتعلق بأزمة ذهنية أو بغياب الجماهير، وسط استعداداته لتجديد التنافس ضد ليدز يونايتد.

وفاز فريق سولسكاير، مرة واحدة من 6 مباريات بملعبه في الدوري، هذا الموسم بينما خرجت فرق كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير وآرسنال بانتصارات من أولد ترافورد.

وأضاف سولشاير: "لا أعتقد أنها مشكلة ذهنية ولا توجد جماهير في بعض الملاعب ويجب أن نعتاد على الظروف المحيطة".
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