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فن

محمد إمام مهنئاً بيج رامي: ألف مبروك للبطل المصري.. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنّأ الفنان محمد إمام بيج رامي، بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا. 

ونشر محمد إمام صورة لـ بج رامى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلّق محمد إمام قائلاً "ألف مبروك للبطل المصري بيج رامي الفوز بلقب مستر أولمبيا".

وفاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.
وتوّج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار أي ما يعادل حوالي 6.5 مليون جنيه.

وكتب "بيج رامي" عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبائي".

وأضاف: "شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وتابع: "ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، مبروك للعرب، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".


وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وسيحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان وسيحصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.
محمد إمام مهنئاً بيج رامي: ألف مبروك للبطل المصري.. شاهد
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