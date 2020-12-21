الكويت تنعى الشيخ ناصر الصباح.. وبريطانيا تنعزل عن العالم بسبب سلالة كورونا الجديدة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

تعليق بالجملة للطيران مع بريطانيا.. منعا لتكرار سيناريو ووهان

مصر تسجل 29 حالة وفاة و664 إصابة جديدة بكورونا

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع قابلة للتجديد





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 29 حالة وفاة و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الديوان الأميري الكويتي أعلن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق ونجل الأمير الراحل.





وقالت "الأنباء" إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.





وذكرت "الراي" أن الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، أعلنت حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذا القرار، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها 3 دول حول العالم، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.





دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن فرنسا كانت آخر الدول التي أعلنت حظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، بدءا من منتصف ليل الأحد.





وقالت "القبس" إن أيرلندا تعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا، نظرا للتفشي السريع للوباء هناك، مشيرةً إلى أن الحكومة الألمانية أنها ستحظر الرحلات الجوية من بريطانيا، إذ قالت وزارة النقل إن جميع الرحلات القادمة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، "لم يعد مسموحا لها بدخول ألمانيا بدءا من منتصف ليل الأحد.





كما حظرت هولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لبقية العام على الأقل، بينما أصدرت بلجيكا حظرا على الطيران بدءا من منتصف الليل، وأوقفت أيضا رحلات القطارات إلى بريطانيا. وطبقت إيطاليا أيضا حظرا للرحلات من وإلى بريطانيا.





ونقلت "الجريدة" عن الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، قولها إن "السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي"، مؤكدة أن "الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة".





وشددت على "ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة"، موضحة أنه "كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه"، كما أبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.



