وزير التعليم العالي يضع حجر أساس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف اﻷھﻠﯾﺔ ويفتتح 5 مشروعات

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين، بوضع حجر الأساس للجامعة الأهلية المزمع إنشاؤها ببني سويف، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ولفيف من أساتذة الجامعة.





وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وذلك توافقًا مع رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى حرص الوزارة على إتاحة التعليم، وفتح المزيد من الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات.





وقام الدكتور خالد عبد الغفار بالإطلاع على التصميمات الهندسية والإنشائية الخاصة بالجامعة، ويأتي مشروع إنشاء الجامعات اﻷھﻠﯾﺔ كمشروع ﻗوﻣﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ﺿﻣن إﻧﺟﺎزات وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻰ للارتقاء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت.





جدير بالذكر أن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف اﻷھﻠﯾﺔ تهدف إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن، وﺗﻌﻧﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻰ ﻓﻰ كل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻰ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﻛﺑر اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣية.





كما أنه ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﺣﺔ ٤٢ ﻓدان ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣزﻣﻊ إﻧﺷﺎؤھﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷھﻠﯾﺔ وﺗﺷﻣل (12) ﻣﺑﻧﻰ، وھم (ﻣﺑﻧﻰ إدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺑﻧﻰ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل والاﺑﺗﻛﺎر، ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟﺷﺋون اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺑﻧﻰ أﻛﺎدﯾﻣﻰ، ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣل، ﻣﺑنى ﺳﻛن أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس، ﻣﺑﻧﻰ ﺳﻛن اﻟطﻠﺑﺔ، ﻣﺑﻧﻰ ﺳﻛن اﻟطﺎﻟﺑﺎت، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ الأﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻣﺑﺎﻧﻰ اﻟورش).





زمن ناحية أخرى قام الدكتور خالد عبد الغفار بافتتاح وتشغيل ﻣﻌﮭد أﺑﺣﺎث اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ، ويضم المعهد 4 أقسام للدراسة وهي: (ﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ -اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ - إﻧﺗﺎج وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎد - اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ واﻟدواﺋﯾﺔ)، ويضم اﻟﻣﻌﮭد ٤ ﻣﻌﺎﻣل رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺟﮭزة ﺑﺄﺣدث اﻷﺟﮭزة ﻓﻰ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑـ ٤٢ ﺟﮭﺎز طﺑﻘﺎً ﻷﺣدث اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣن دوﻟﺔ اﻟﺳوﯾد واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وإﺟراء اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.







كما ﯾوﻓر اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ، ورﺑط اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻟﻠﻣﻌﮭد ﺑﻘطﺎع اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌطرﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧﻲ ﺳوﯾف ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻰ الارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻰ واﻟزراﻋﻰ ﺑﺈﻗﻠﯾم ﺷﻣﺎل اﻟﺻﻌﯾد.





وخلال الزيارة قام الوزير أيضا بافتتاح اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺗﺄھﯾل اﻷطﻔﺎل ذوى الاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ببني سويف بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه، ويعد اﻟﻣرﻛز أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻔرﯾدة واﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ، وﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻣﺗﺧﺻص ﯾﺷﻣل وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج واﻟﺗﺄھﯾل اﻟطﺑﻰ واﻟﻧﻔﺳﻰ والاﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﻸطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﯾﺻﺑﺣوا أﻋﺿﺎء ﻧﺎﻓﻌﯾن ﻷﻧﻔﺳﮭم وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﻘوم اﻟﻣرﻛز ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذا اﻟﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﮭﺎت ذات الاﺧﺗﺻﺎص ﻟﻛل اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، وأﺑرزھﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ د. ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﻋوض ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل وأﺟﮭزة اﻟﻛﺷف اﻟطﺑﻰ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺣﺎﻻت ﻓﻰ (اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺣرﻛﻰ - اﻟﺗﺄھﯾل اﻟوظﯾﻔﻰ ﻵداء اﻟﺣرﻛﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ - التأھﯾل اﻟﻧﻔﺳﻰ - اﻟﺗﺄھﯾل ﺑﺎﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺑﺻرى - اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺳﻣﻌﻰ - طرﯾﻘﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﻣراض اﻟوراﺛﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻗﺔ)، كما يوجد ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻼج اﻟﺗﺄھﯾﻠﻰ والأﺟﮭزة.





كما افتتح الدكتور خالد عبدالغفار مركز اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ سويف بتكلفة 25 مليون جنيه شاملة الإنشاء والتجهيزات، بهدف تحقيق ااﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻰ لاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻰ ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﮭﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.





كما افتتح الوزير ﻣرﻛز إدارة وﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎرات بتكلفة 7 ملايين جنيه، بهدف ﺻﯾﺎﻧﺔ وإﺻﻼح ﺳﯾﺎرات اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وإﻧﺟﺎز ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﻘﺎً للاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻧﻔﯾذ كل أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﻛﻧﺔ.





ومن جانب آخر افتتح الوزير كذلك ملحق كلية طب الأسنان بتكلفة 22 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات، وبمساحة 560 متر ﺗﺷﻣل إﻧﺷﺎء وﺗﺟﮭﯾز ﻋﯾﺎدات ﻣﺟﮭزة ﺑﺄﺣدث اﻟﻣﻌﺎﻣل واﻟﺗﺟﮭﯾزات، وﺗوﻓﯾر ﻣدرﺟﺎت ﻟﺳﻌﺔ أﻛﺑر لاﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ أﻋداد اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣوﺟودة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﮭﯾز ﻗﺎﻋﺔ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﺳﻊ ﻟـ 150 طﺎﻟبا، ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ الاﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﯾﺿم اﻟﻣﺑﻧﻰ أﺣدث اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ أﺑﺣﺎث اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻓﻰ ھذا اﻟﺗﺧﺻص.



