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تعليم

ندوات توعية من خطر كورونا بمدارس دمياط .. صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:10 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
صرح الدكتور أحمد عريف ،مدير ادارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بدمياط "لصدى البلد" ان مديرية الصحة بدمياط تسعى لرفع الوعى الثقافي الصحى لدى المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والطلبة بمدارس المحافظة عن فيروس كورونا المستجد .


واوضح عريف ان الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط قد أصدر تعليماته باستمرارا لرفع الوعى الثقافي الصحى لدى المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والطلبه عن فيروس كورونا وطبقا للبروتوكول التعاون المشترك بين إدارة الإعلام والتعلم والثقافه والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط واداره الخدمه الاجتماعيه بمديريه التربيه والتعليم.

واضاف عريف، انه تم عمل عده ندوات مكثفه بعدد من المدارس الفنيه والصناعية والعامه بعدد من الإدارات ( فارسكور وكفر سعد ) يومي الاحد والاثنين ، تحت إشراف منسقي الثقافه والاعلام الصحي بكل الإدارات الصحيه ( مدرسه التجاره المشتركه بفارسكور .. المدرسه الزخرفيه بنات فارسكور، ومدرسه شجره الدر الابتدائيه بفارسكور، ومدرسه الشهيد محمد رضا شبانه بالتوفيقيه.

وتابع ان الندوات تضمنت أعراض فيروس كورونا ، أهمية غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو تطهيرها بالكحول ، اتباع أداب العطس والسعال ، تنظيف الأسطح وتطهيرها ، مراعاة البقاء فى المنزل عند المرض ، التغذية السليمة لتقوية المناعة...خصوصا مع وجود موجه ثانيه لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بانه من المقرر عقد العديد من الندوات الثقيفية الخاصة بفيروس كورونا في مختلف مدارس المحافظة لنشر الوعى الثقافي الصحى للوقاية من هذا الفيروس حيث اننا نعانى من انتشارة في الموجة الثانية بشكل واضح وشرس.



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ندوات توعية من خطر كورونا بمدارس دمياط .. صور
ندوات توعية من خطر كورونا بمدارس دمياط .. صور
ندوات توعية من خطر كورونا بمدارس دمياط .. صور
ندوات توعية من خطر كورونا بمدارس دمياط .. صور
ندوات توعية من خطر كورونا بمدارس دمياط .. صور
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