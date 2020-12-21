16 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط تحصل على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد

أكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدر القرار رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧ باعتماد ١٦ مؤسسة تعليمية لمدة خمس سنوات فى خطة الاعتماد والجودة لمديرية التربية والتعليم بدمياط للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩، منوهة إلى أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.





وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص التهانى لحصول هذه المؤسسات التعليمية على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الريادة فى قطاع التعليم، لافتة أن مدارس دمياط قادرة على مواصلة العطاء، فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها البلاد.





من جانبه توجه عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط ، خلال تصريح صحفي له ، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض على دعمها المستمر للمديرية و العملية التعليمية ، كما تقدم بالشكر لفريق الجودة بمديرية التربية والتعليم واقسام الجودة والدعم الفني بالإدارات التعليمية ولكل من قدم الدعم لهذه المؤسسات للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.





وقال عثمان إن هذه المؤسسات، هى: مدارس اللغات الرسمية الإعدادية و روضة جمال طاهر الابتدائية وعوض خليل الابتدائية و الروضة للتعليم الأساسي بإدارة الروضة التعليمية، وروضة الشهيد علي محمد علي ومدرسة سيف الدين الإعدادية بنات بإدارة السرو التعليمية، ومدرستي الحوراني الإعدادية وعزبة الجندي الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية، ومدارس قريه السلام الإعدادية والمستقبل الرسمية المتميزة لغات و روضة كفر تقي بإدارة الزرقا التعليمية ومدارس أبو طالب الابتدائية والشرباصي نصحي الإعدادية بنات بالوسطاني و كفر سعد البلد الجديدة الابتدائية وروضة ناجي جودة بالوسطاني والسادات بكفر سليمان بإدارة كفر سعد التعليمية، لحصولهم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.





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