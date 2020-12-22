ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مايكل نصيف: بيج رامي رمز للمصري الأصيل وحقق أهم إنجاز في كمال الأجسام عالميا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
هنأ المستشار مايكل نصيف، خبير التنمية الاقتصادية، اللاعب العالمي بيج رامي بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020.


وقال نصيف، في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب العالمي بيج رامي حقق إنجازا تاريخيا رفع رأس مصر في المحافل الدولية، مضيفا أن بيج رامي رجل مصري أصيل استطاع أن يحقق أهم إنجاز في رياضة كمال الأجسام كأول مصري وأفريقي يحصل على بطولة مستر أوليمبيا 2020.


وأكد خبير التنمية الاقتصادية، أن رياضة كمال الأجسام لعبة رياضية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين، متابعا أن مبدأها تضخيم عضلات الجسم وإبرازها، واستعراضها مقارنة بعضلات المنافسين الآخرين، وفق قواعد محددة.


وأوضح أن أولمبياد كمال الأجسام انطلقت عام 1965 وينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية ifbb وتنظم كل عام، مستدركا أنها منذ ٥٥ عاما وفازت بها أمريكا ٢٣ مرة والنمسا ٧ مرات وفازت بها لبنان مرة واحدة عام ١٩٨٣، ومصر هي ثاني دولة تتحدث اللغة العربية تفوز بها وأول دولة أفريقية تفوز بها، وقيمة الجائزة في عام ٢٠٢٠ هي ٤٠٠ ألف دولار أمريكي.


وذهب الخبير إلى بيج رامي، قائلا: "حقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية، وهو ممدوح محمد السبيعي، هو لاعب كمال أجسام محترف ولد في السادس عشر من سبتمبر 1984م بمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ".


وأضاف أنه تخرج السبيعي في معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل صيادًا، حيث إن مهنة الصيد كانت مصدر عمل أسرته، وكانت الرياضة موضع اهتمامه منذ الصغر، وكان يسعى دائمًا ليكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية بــ «بلطيم»، وحاز العديد من الشهادات على مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى دولة الكويت ليعمل مع أفراد عائلته في تجارة الأسماك ومن هنا بدأت عالمية «بيج رامي».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا.. أول تعليق لـ بيج رامي على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

عباس أبو الحسن مهنئا بيج رامي: مبروك أول مستر أولمبيا مصري

فيديوجراف.. بيج رامي في مستر أولمبيا 2020

«صاحب مستر أولمبيا 2020».. أسرار النظام الغذائي لـ بيج رامي ونصائحه للمبتدئين| فيديو

ترشيحاتنا

الكشف عن الدولة المتهمة باختراق حسابات وزارة الخزانة الأمريكية

الأرصاد الجوية توجه رسالة مطمئنة للصيادين وتحذر قائدي السيارات.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 22-12-2020.. فيديو

رغم اقتراب خروجه من البيت الأبيض.. ترامب ما زال يخطط للانقلاب على نتيجة الانتخابات

حكايات من زمن فات.. كواليس تهريب صلاح ذو الفقار لـ السادات ومشاركته في ملحمة عيد الشرطة

ZTE تطلق أول هاتف فى العالم بكاميرا تحت الشاشة للبيع فى مصر والسعودية والإمارات.. السعر والمواصفات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم

دراسة جديدة: سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%