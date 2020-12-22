مايكل نصيف: بيج رامي رمز للمصري الأصيل وحقق أهم إنجاز في كمال الأجسام عالميا

هنأ المستشار مايكل نصيف، خبير التنمية الاقتصادية، اللاعب العالمي بيج رامي بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020.











وقال نصيف، في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب العالمي بيج رامي حقق إنجازا تاريخيا رفع رأس مصر في المحافل الدولية، مضيفا أن بيج رامي رجل مصري أصيل استطاع أن يحقق أهم إنجاز في رياضة كمال الأجسام كأول مصري وأفريقي يحصل على بطولة مستر أوليمبيا 2020.









وأكد خبير التنمية الاقتصادية، أن رياضة كمال الأجسام لعبة رياضية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين، متابعا أن مبدأها تضخيم عضلات الجسم وإبرازها، واستعراضها مقارنة بعضلات المنافسين الآخرين، وفق قواعد محددة.









وأوضح أن أولمبياد كمال الأجسام انطلقت عام 1965 وينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية ifbb وتنظم كل عام، مستدركا أنها منذ ٥٥ عاما وفازت بها أمريكا ٢٣ مرة والنمسا ٧ مرات وفازت بها لبنان مرة واحدة عام ١٩٨٣، ومصر هي ثاني دولة تتحدث اللغة العربية تفوز بها وأول دولة أفريقية تفوز بها، وقيمة الجائزة في عام ٢٠٢٠ هي ٤٠٠ ألف دولار أمريكي.









وذهب الخبير إلى بيج رامي، قائلا: "حقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية، وهو ممدوح محمد السبيعي، هو لاعب كمال أجسام محترف ولد في السادس عشر من سبتمبر 1984م بمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ".









وأضاف أنه تخرج السبيعي في معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل صيادًا، حيث إن مهنة الصيد كانت مصدر عمل أسرته، وكانت الرياضة موضع اهتمامه منذ الصغر، وكان يسعى دائمًا ليكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية بــ «بلطيم»، وحاز العديد من الشهادات على مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى دولة الكويت ليعمل مع أفراد عائلته في تجارة الأسماك ومن هنا بدأت عالمية «بيج رامي».