برلمان 2021.. النواب ينتظر أسماء المعينين وحزب الأغلبية يختار مرشحيه لـ اللجان

ينتظر البرلمان صدور القرار جمهورى و الذي يتضمن أسماء النواب المعينين بمجلس النواب الجديد وعددهم 28 نائبًا منهم ١٤ سيدة و من المنتظر ان يصدر قرار جمهورى أخر بشأن دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ، الذي من المتوقع ان يكون يوم 10 يناير 2021.





ويعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا ، ويجرى أداء اليمين الدستورية بجميع الأعضاء، مع إجراء انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.





ويشهد حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية البرلمانية، اتصالات مكثفة استعدادا لانتخاب اللجان النوعية ومن المقرر أن يكثف اجتماعاته للاستعداد للدورة البرلمانية الجديدة .





وينتظر البرلمان قرارا بتعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من السيدات.





ووفقا للقانون رقم 140 لسنة 2020 من المتوقع ان يصل عدد النائبات فى برلمان 2021-2026 إلى 162 نائبة منهم 148 نائبة منتخبة بنظامي القائمة و الفردي و 14 نائبة معينة.





ونظم القانون اختيار النواب المعينين بمجلس النواب، حيث يجب ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد حتى لا يؤدي ذلك إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.





وحظر القانون من تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في الحقوق والواجبات الخاصة بالعضوية.





ومن المقرر أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.





ووسط اجراءات احترازية مشددة يشهد البهو الفرعونى لمجلس النواب اليوم استعدادات مكثفة لاستقبال النواب الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضو خصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد.





وشهد اليوم الاول لاستقبال النواب اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية المشدد و اجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.





كما تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية كما تم تجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ،وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير .





وشملت الإجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية .



