عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور

أعلن وكيل العلامة التجارية نيسان عن وصول النسخة العملاقة إكس تيرا 2021 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى فئة عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV صاحبة المهام الشاقة.





تعتمد نيسان إكس تيرا 2021 على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصان مع 241 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





حصلت السيارة على تصميم عملاق يعطي لها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، فتم تزويدها بعجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة يتوسطها جنط معدني مميز، ومصابيح تعمل بتقنية LED، ومنظومة شبكات امامية مكونة من 4 مقاطع بخلاف الصادم الأمامي، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، وأقطاب مزدوجة تعلو سقف السيارة.





وتمتعت نيسان إكس تيرا 2021 داخليا بمساحة تتسم بالرحابة، و بمقاعد جلدية وأجهزة تحكم في درجة الحرارة، و مقود حركة مزود بالعديد من انظمة الرفاهية والتحكم، وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الخرائط و الوسائط المتعددة بلغ قياسها 11 بوصة، تدعم خاصية Apple CarPlay و نظام Android Auto.





كما تألقت بالعديد من حزم الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام التوزيع الالكتروني حزمة متطورة من برامج الثبات والتحكم.



