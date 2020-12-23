القوى العاملة: تعيين 275 شابًا .. وصرف 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 275 شابًا ، منهم شابان من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 457 شابأً.





تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، منها 26 ألف جنيه لـ 13 عاملا لمنحة مولود جديد ، و 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه ، ومنحة وفاة 10 آلاف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 41 ألف جنيه لـ 19 عاملا ، فضلًا عن تسجيل 139 عاملًا جديدًا على المنظومة.





وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 36 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .





وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 238 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 90 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ 33 شكوى منهم، وتم تسوية 14 شكاوى وديا، و 43 شكوي ما زالت تحت البحث .





أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 70 منشأة ، وإعادة التفتيش على 151 منشأة ، وأسفر عن تحرير 34 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 42 قياس وبحث 4 شكاوى .





وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .







