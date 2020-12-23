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تعليم

مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:45 م
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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ايمن محمود

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأربعاء انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية .

حيث تفقد الفصول التعليمية والحجرات الدراسية متابعا المستوي العلمي والتحصيلي لطلاب الصف الرابع في مادة الغة الإنجليزية بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين وتصحيح كراسات الواجب للطلاب موجها مدير المدرسة بتكريم أحدي معلمات اللغة الانجليزية تقديرا لمجهوداتها وإخلاصها وتفانيها في العمل . 



وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس المدرسة تقديرًا للأداء الفعال وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمساهمة في تحقيق عملية تعليمية جيدة تعود بالنفع علي ابنائنا الطلاب  

كما تابع سلامة فعاليات التقييم الكشفي المركزي لأشبال مدرسة  السادات الابتدائية وسط إجراءات احترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

ورحب وكيل الوزارة بأعضاء لجنة التقييم التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بديوان عام الوزارة مشيدا بالتدريب الجيد والجهد المبذول من مشرفي المدرسة ومقدما الشكر لمسئولي المدرسة لحسن الاستقبال والإعداد المتميز والتجهيز الجيد للتقييم بالإضافة إلي تقديم الشكر لموجهي التربية الرياضية والكشفية تقديرا لمجهوداتهم والتي توجت بإشادة لجنة التقييم المركزي بالعرض المتميز الذي قدمه الاشبال  .

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم  تفعيل المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بالسادات الابتدائية مشيدا بمجهودات موجهي ومعلمي التربية الرياضية في تفعيل المشروع القومي مؤكدا أنه يهدف الى تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية وتنمية الروح الرياضية في نفوس الطلاب، بالإضافة إلى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا ودعمهم وتشجيعهم لتمثيل مصر في محتلف المحافل الرياضية إقليميًا وعالميًا.


كما عقد سلامة اجتماعًا مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و سناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بمقر وكالة الوزارة في ديوان عام المديرية .

تناول الاجتماع مناقشة ايجابيات وسلبيات المرحلة الماضية واستعراض آليات العمل الخاصة بتطوير العملية التعليمية بديوان المديرية وكافة الإدارات التعليمية .

وأكد وكيل الوزارة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتحلي بالجدية والالتزام والإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية لتحقيق منظومة تعليمية متكاملة يسودها الجدية والالتزام والانضباط تعود بالنفع على أبنائنا الطلاب .



مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السادات وتقييم أشبال الكشافة
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