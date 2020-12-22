تطهير وتعقيم المدارس والإذاعة والمحكمة لمواجهة انتشار كورونا بمطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح ، عن تعقيم وتطهير إذاعة مطروح الإقليمية ومدارس الثانوية العسكرية والعوام والتجريبية لغات والشولحي والمنشآت الشرطية ومجمع المحاكم في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

















وأكد جاب الله استمرار تطهير أماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة للقضاء على الحشرات والأوبئة حفاظا على الصحة العامة.









وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إنه يتم التنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بنطاق المدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.





من ناحية أخرى، قال رئيس مدينة مرسي مطروح إنه تم الدفع بحملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة على فترتين بالطريق الدولي وشارع الثانوية وزاهر جلال وبجوار مجمع المحاكم تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.









وأوضح جاب الله أنه تمت إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالطريق الدولي وشارع الثانوية وبجوار مجمع المحاكم استجابة لشكوى إدارة المعهد الأزهري بشأن احتلال أحد المقاهي للأرصفة أمام نوافذ المعهد.









وعلى الفور تم تحرير مخالفة وتوقيع غرامة، وسيتم تطبيق أقصى غرامة إذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.





وأكد مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة اشغال الطريق المخالفة التي أدت إلى احتلال الأرصفة، وترتب على ذلك تكدس الشارع بالسيارات والعربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.







