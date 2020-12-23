إعلان أسماء رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات بجامعة عين شمس

أجريت اليوم انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحادات الكليات بجامعة عين شمس وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية.





حيث أكد ا.د. عبد الفتاح سعود التزام الجامعة بجميع الإجراءات القانونية والاحترازية و تقديم الكليات المختلفة لنموذج متميز لانتخابات الاتحادات الطلابية فى جميع مراحل الانتخابات بدءا من تقديم الطلاب لاستمارات الترشح وصولًا ليوم إنتخاب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات.





وغدا جامعة عين شمس فى انتظار ميلاد إتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى الحالى وذلك فى اطار دور جامعة عين شمس فى إعداد وتقديم كوادر طلابية جديدة مؤهلة للعمل المجتمعى ودفع عجلة التنمية لوطننا الحبيب.

وقد أعلنت اليوم الكليات عن رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى.





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وفي سياق اخر تصدرت جامعة عين شمس برئاسة أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، قائمة الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2020، حيث تمكنت الجامعة من ان تحقق منفردة ما يقرب من ثلث إنجاز الجامعات المصرية في مجال محو الأمية بنسبة 30.8% وفقًا لنتيجة دورة أكتوبر 2020".





ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها إدارة الجامعة من خلال مركز تعليم الكبار بالجامعة من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك التعاون البناء والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة د.عاشور عمري، بالإضافة إلى الدور التنسيقي الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع.





ومن الجدير بالذكر أن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية عدد (7644) دارسًا من إجمالي عدد (24760) دارسًا يمثل إجمالي إنجاز الجامعات في دورة أكتوبر 2020.