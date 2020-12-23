مدبولي من دبي: وسائل الإعلام إما مصدر قوة أو ضعف للدولة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم أصبح قرية تكنولوجية صغيرة، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام العربية والعالمية ركزت في الآونة الأخيرة على ما يواجه المنطقة من تهديدات، ومنها ظاهرة الإرهاب والتطرف وما لها من انعكاسات.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر الإعلام العربي بدبي، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن وسائل الإعلام أصبحت إما مصدر قوة للدولة أو مصدر ضعف لها، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام العربية والعالمية ركزت في الآونة الأخيرة على ما يواجه المنطقة من تهديدات ومنها ظاهرة الإرهاب والتطرف وما لها من انعكاسات.





ولفت إلى أن مصر واجهت عدة تهديدات وتحديات كان للإعلام دور بارز فيها مثل الملف المائي والصراع في ليبيا، موضحًا أنه يتضح الدور المهم للإعلام في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك".





وأضاف: "من المؤسف أن الجماعات الإرهابية استغلت بعض وسائل الإعلام لنشر فكرها المضلل وتجنيد المزيد من الأتباع"، مؤكدًا أن مصر حققت نجاحات كبيرة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من جهات كثيرة.





وشدد على أن مصر تحمي نفسها والمنطقة والعالم بأسره من خطر الإرهاب.