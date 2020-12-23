بسنت أبوها مضايق.. والد محمد يكشف تفاصيل الفيديو الشهير.. شاهد

قال حسام الشرقاوي والد الطفل محمد بطل واقعة فيديو محمد وبسنت ، إن أبناءه يشاركونه في أغان حققت مشاهدات كثيرة على السوشيال ميديا، :" مضيفا:" ابني محمد طلب مني مشاركتي في برامج الكاميرا الخفية والاغاني التي أقوم بإعدادها".





وأضاف الشرقاوي في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :" ابني حكالي لأول مرة عن واقعة بسنت وياسين وتجاهلته في البداية ثم جبت الموبايل وبدأت أصور تصرفات محمد ولم أرتب تصويره".





وتابع:" المدرس أبلغني أن والد بسنت متضايق من الفيديوهات دي".





وأهدي الطفل محمد الطفلة بسنت أغنية على الهواء تعبيرا منه على حبها له، قائلا:" بسنت مش هتطلع من دماغي خالص لاني بحبها".





وكشف الطفل محمد صاحب فيديو بسنت الشهير، تفاصيل الواقعة، قائلا:" بسنت بتحبني وقصة حبي لـ بسنت حقيقية وهي معايا فى الحضانة".





وقال محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار":" قلت لبابا يديني فلوس عشان أجيب شيكولاتة وهدايا لـ بسنت".





وأضاف محمد:" أنا كنت عارف ان بابا كان بيصورني في الفيديو وطلبت منه ارسال الفيديوهات دي لـ بسنت".



