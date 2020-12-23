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بسنت أبوها مضايق.. والد محمد يكشف تفاصيل الفيديو الشهير.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال حسام الشرقاوي والد الطفل محمد بطل واقعة فيديو محمد وبسنت،  إن أبناءه يشاركونه في أغان حققت مشاهدات كثيرة  على السوشيال ميديا، :" مضيفا:" ابني محمد طلب مني مشاركتي في برامج الكاميرا الخفية والاغاني التي أقوم بإعدادها".  

وأضاف الشرقاوي  في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد  في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار "، :"  ابني حكالي لأول مرة عن واقعة بسنت وياسين وتجاهلته في البداية ثم جبت الموبايل وبدأت أصور تصرفات محمد ولم أرتب تصويره".

 وتابع:"   المدرس أبلغني أن والد بسنت متضايق من الفيديوهات دي".

وأهدي الطفل محمد الطفلة بسنت أغنية على الهواء تعبيرا منه على حبها له، قائلا:"  بسنت مش هتطلع من دماغي خالص لاني بحبها".

وكشف الطفل محمد صاحب فيديو بسنت الشهير، تفاصيل الواقعة، قائلا:"  بسنت بتحبني وقصة حبي لـ بسنت حقيقية وهي معايا فى الحضانة".

وقال محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار":"  قلت لبابا يديني فلوس عشان أجيب شيكولاتة وهدايا لـ بسنت".

وأضاف محمد:"  أنا كنت عارف ان بابا كان بيصورني في الفيديو وطلبت منه ارسال الفيديوهات دي لـ بسنت".

وتابع محمد:"  ياسين ضربني بالبوكس في سناني عشان انا بحب بسنت وياسين بلطجي وعمره ما يكون طفل".
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