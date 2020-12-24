حلم الأمومة.. 6 أعشاب تساعد على الحمل سريعا

هناك وصفات طبيعية تساعد على تحقيق حلم الأمومة لمن تواجه مشكلة تأخر الحمل.. فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أعشاب طبيعية تساعد فى الحصول على الحمل سريعا.

كشف موقع هيلثي لاين عن مجموعة متنوعة من الأعشاب تساعد على الحمل إليك الوصفات.

1- عشبة قش الشوفان:

هي عشبة رائعة تحتوي على خصائص كبيرة وعديدة تعزز النظام الصحي للغدد الصماء والتي هي مسؤولة عن إنتاج الهرمونات. ولذلك فهي تعتبر من الأعشاب المغذية جدًا. يمكن تناول هذه العشبة مرة واحدة في الشهر مع الهندباء البرية.

2- زهور البرسيم الأحمر:

عشبة رائعة غنية بالفيتامينات والمعادن تساعد على زيادة الخصوبة لدى المرأة بشكل كبير، ذلك إلى جانب أنها تساعد في علاج ما يسمى بالعقم غير المبرر. وهي ليست مفيدة فقط للنساء بل إنها تعالج العقم عند الرجال أيضًا.

3- عشبة فيتكس أو "عفيفة شجرة التوت":

هي عشبة نسائية رائعة تعمل على تحفيز الغدة النخامية المسؤولة عن هرمونات الحمل، بالإضافة إلى أنها تساعد الجسم على الموازنة بين هذه الهرمونات و تحفيز وظائفها.

إن تناول عشبة فيتكس بانتظام وبشكل يومي يعمل على تحسين الخصوبة عند المرأة بشكل كبير.

4- أوراق توت العليق الأحمر:

هي عشبة مشهورة جدًا خاصةً في زيادة الخصوبة وتهيئة الرحم للحمل. ذلك أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الرائعة للجسم. كما تعمل عشبة التوت الأحمر على تقوية بطانة الرحم .

5- عشبة القرّاص:

تعتبر هذه العشبة من الأعشاب المغذية جدًا للجسم، فهي غنية بالمعادن المفيدة جدًا.

6- عشبة فيتكس أو "عفيفة شجرة التوت":

هي عشبة نسائية رائعة تعمل على تحفيز الغدة النخامية المسؤولة عن هرمونات الحمل، بالإضافة إلى أنها تساعد الجسم على الموازنة بين هذه الهرمونات و تحفيز وظائفها.