أسباب كثرة الغازات عند النساء.. الحمل أبرزها









قد يشبه الألم المشار إليه من الحوض أيضًا الشعور بالانتفاخ، مما يكون أحد أسباب كثرة الغازات عند النساء، والذي غالبًا ما يسبب الإمساك، وتشمل أسباب الإمساك ما يلي:





1- عدم شرب الماء بكميات كبيرة.





2- عدم الحصول على كمية كبيرة من الألياف في النظام الغذائي





3- حساسية ضد منتجات اللاكتوز .





4- الحمل





5- بعض إضطرابات الأمعاء





6- نقص المغذيات بما في ذلك المغنيسيوم





7- تناول بعض الأدوية ولكنها قد تتسبب في نوبات قصيرة من الإمساك





8- أسباب أخرى

انتفاخ البطن ناتجًا عن حالات خطيرة أخرى، مثل الإصابة بـ حصوات المرارة أو مرض المرارة من آلام شديدة في البطن تحاكي الانتفاخ، و قد تؤدي سرطانات المعدة أو الأمعاء أيضًا إلى عدم الراحة في البطن والانتفاخ. أقل شيوعًا ، قد يكون أحد أسباب كثرة الغازات عند النساء





ومن أبرز أسباب كثرة الغازات عند النساء الاستسقاء، وهي حالة أخرى تؤدي إلى آلام البطن والانتفاخ. الاستسقاء هو تراكم السوائل في تجويف البطن على مدى فترة من الزمن، والسبب الأكثر شيوعًا لهذا المرض هو مرض الكبد



