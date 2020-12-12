4 مشروبات صحية تقضي على الغازات

يتشكي العديد من الأشخاص من مشكلة الغازات ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويلجأ البعض للبحث عن علاج يقضي على مشكلة الغازات.. فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع علاج للقضاء على الغازات واختيار ما يناسبك من ضمن هذه المشروبات.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير ٤ أنواع من المشروبات للقضاء على الغازات فى الحال تتمثل في الآتي.



شاي الأعشاب

قد تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب على الهضم وتقليل آلام الغازات بسرعة.. الأكثر فعالية هو الآتي:

يانسون

البابونج

زنجبيل

نعناع

يعمل اليانسون كملين خفيف ويجب تجنبه إذا كان الإسهال مصحوبًا بالغازات. ومع ذلك ، يمكن أن يكون مفيدًا إذا كان الإمساك مسؤولًا عن الغازات المحتبسة.