علامة جديدة في الأنف.. إنذار مبكر للإصابة بفيروس كورونا





على وجه التحديد، وجدت الدراسة أن عرض جديد مثل "جفاف الأنف" قد يكون في الواقع مقدمة لفقدان مريض فيروس كورونا قدرته على التذوق والشم.





في بعض الحالات، تجدر الإشارة إلى أن أعراض جفاف الأنف حدثت جنبًا إلى جنب مع فقدان حاسة التذوق والشم، وهو ما أثبتته الدراسة من خلال مجموعة من المصابين.





وعانى الفريق الطبي أيضًا من "إحساس غريب في الأنف" وجفاف مفرط، بالإضافة إلى ذلك، أفاد 52 بالمائة من المجموعة السريرية بوجود إحساس دائم بسيلان أنفي قوي.





أبلغ ثلاثة بالمائة فقط من المجموعة (غير مصابين بفيروس كورونا) عن نفس الشيء، وأشار الباحثون إلى أن "الأعراض الأنفية غالبًا ما تصاحب فقدان حاسة الشم أو نقص في تلك الحاسة".





جدير بالذكر، أن قائمة أعراض فيروس كورونا قد اتسعت قليلًا مع استمرار الأطباء والباحثين الصحيين في معرفة المزيد عن الفيروس المستجد.





ومع ذلك، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لا تزال تشبه الأنفلونزا بطبيعتها، أي الحمى والسعال والتعب تميل إلى أن تكون الأعراض التي يعاني منها مرضى فيروس كورونا في كثير من الأحيان.





إلى جانب ذلك، وجدت دراسة حديثة من Northwestern Medicine أن 82٪ من مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة بما يكفي لدخولهم المستشفى يعانون أيضًا من مجموعة من الأعراض العصبية في مرحلة ما أثناء مرضهم.





تتضمن قائمة الأعراض العصبية الشائعة فقدان الذاكرة والارتباك وعدم القدرة على التركيز على مهمةمن المهام لفترة طويلة من الزمن.





الأمر المخيف بشكل خاص هو أن العديد من مرضى فيروس كورونا يعانون من مشاكل عصبية طويلة الأمد حتى بعد أسابيع وشهور من مغادرة المستشفى.





أظهرت بعض الدراسات أن مرضى الفيروس المستجد الأكبر سنًا هم أكثر عرضة لتجربة المشكلات العصبية المذكورة أعلاه لفترات طويلة من الزمن.





بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة متزايدة على أن الناجين من فيروس كورونا يمكن أن تظهر عليهم علامات تلف الرئتين والقلب بعد أشهر من التشخيص الأولي.





علاوة على ذلك، حتى المرضى الذين لا يعانون من أعراض يمكن أن تظهر عليهم علامات تلف الرئتين والقلب بعد أشهر.





أكد الدكتور أنتوني فوسي: "لقد كانت صدمة لنا عند اكتشاف أن عددًا من المتعافين تمامًا ويبدو أنهم لم تظهر عليهم أعراض، عندما أجروا تقنيات تصوير حساسة، مثل الرنين أو التصوير المغناطيسي، وجدوا أن لديهم عددًا مزعجًا من الإصابات بالتهاب القلب"





وأضاف فوسي "عندما يكون لديك التهاب في القلب يمكن أن تظهر لديك ندوب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب في وقت لاحق أو يؤدي إلى اعتلال عضلة القلب".

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة برشلونة أن بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا عانوا من مجموعة من الأعراض الأنفية قبل أن تبدأ الأعراض الأكثر شيوعًا في الظهور.